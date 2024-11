La Sir ingrana la marcia e diventa imprendibile per Milano (3-1) IMMAGINI

Con una prestazione in crescendo la Sir si prende in rimonta i 3 punti a Milano.

Dopo un avvio equilibrato, nellaseconda metà del parziale Milano trova il break del +3 (19-16) e riesce ad incrementare il vantaggio nl finale, dopo che Perugia era risalita a -1 (19-1), prendendosi il primo set 25-19.

La Sir risponde subito andando sul +6 in avvio di secondo set (8-2). Vantaggio che i Block Devils riescono a incrementare (massimo vantaggio +7, 18-11). Sul finale si set, però, i padroni di casa si riportano sotto sino al -2 (19-21), per poi cedere 25-20, con il match che torna in parità nella conta dei set.

La battaglia del terzo set vede un continuo testa a testa, con i padroni di casa che per tre volte trovano il doppio break, ma Perugia riesce a ricucire e a rimettere la testa avanti sul 21-20. Nella spettacolare altalena dei vantaggi la spunta la Sir 30-28.

Nel quarto set i Block Devils trovano subito il break del +2 (3-1) e poi l’allungo decisivo che porta la Sir a +7 (8-1), con Milano che sembra incapace di reagire. Vantaggio che Perugia mantiene e anzi incrementa, con i padroni di casa che non riescono ad accorciare. Finale in crescendo per la Sir, che trova a giocarsi 10 match points. Fino al 25-15 che vale il set e l’incontro.

Tabellino

Allianz Milano – Sir Vim Susa Perugia 1-3

25-19; 20-25; 28-30; 15-25

