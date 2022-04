La Sir espugna Modena 3-1 e pareggia la serie semifinale

Funziona anche l’attacco in casa bianconera: quattro Block Devils in doppia cifra. Torna finalmente eccellente Anderson (18 punti, col 58% in attacco), continui Leon (15 palloni vincenti) e Rychlicki (12 a referto), clamoroso Solè che va in doccia con 11 punti di cui 6 a muro.

Kamil RYCHLICKI, attacco durante Leo Shoes PerkinElmer MODENA – Sir Safety Conad PERUGIA, 8ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaPanini Modena IT, 13 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-13/_ND50244]

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia 1-3

23-25; 25-22; 21-25; 21-25

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno 3, Nimir 19, Stankovic 4, Mazzone 7, Ngapeth E. 23, Van Garderen 3, Rossini (libero), Sala, Sanguinetti, Ngapeth S. 6. N.e.: Salsi. All. Giani, vice all. Carotti.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 12, Ricci 8, Solè 11, Leon 15, Anderson 18, Colaci (libero), Plotnytskyi, Ter Horst, Travica. N.e.: Mengozzi, Piccinelli (libero), Russo, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Armando Simbari – Stefano Cesare

LE CIFRE – MODENA: 19 b.s., 8 ace, 40% ric. pos., 21% ric. prf., 49% att., 4 muri. PERUGIA: 18 b.s., 4 ace, 51% ric. pos., 29% ric. prf., 52% att., 18 muri.

La partita

Il primo break è di Modena con il servizio vincente di Nimir. Altro ace di Bruno che vale il +4 per i Canarini (9-5). La Sir si aggrappa a Richlicki e trova il sorpasso quando Van Garderen viene murato (14-13). Prendendosi il primo set 25-23.

L’equilibrio del secondo set è rotto dall’ace di Ngapeth che vale il +3 per Modena (12-9). La Sir trova il -2 con l’ace di Leon, ma perde il set 22-25 sull’attacco vincente di Ngapeth.

Nel terzo set partenza sprint della Sir che si porta avanti di 7 punti. Ma poi incredibilmente subisce la rimonta di Modena, che si completa sul 19 pari con l’ace di Ngapeth. Ma a questo punto Leon prende in mano la Sir, piazzando un attacco vincente e un ace che riporta avanti Perugia. Il resto lo fanno il muro e Anderson (25-21).

Nel quarto set reazione di Modena con gli ace di Bruno e Ngapeth (5-2). Dall’altra parte risponde Leon dai 9 metri, che poi trova il punto dell’8 pari. Grande equilibrio, ma poi i Block Devils mettono la freccia e si prendono la partita sull’errore al servizio di Ngapeth, pareggiando la serie. Mercoledì sera a Pian di Massiano il terzo atto.

