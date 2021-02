La Sir espugna l’Eurosuole e batte la Lube al tie break in rimonta

Grande gara dei Block Devils che soffrono i marchigiani, ritrovano gli ace di Leon nel quarto set e vincono allungandoin vetta alla Superlega

La Sir espugna l’Eurosuole di Civitanova Marche, batte la Lube al tie break e in testa alla Superlega allunga sui marchigiani.

Sir e Lube si sono ritrovate di nuovo di fronte dopo la finale di Coppa Italia dominata dalla formazione marchigiana. E l’avvio è stato ancora molto difficile per i Block Devils. Che sono riusciti a rispondere nel secondo set e che nel quarto hanno finalmente ritrovato Leon, autore di 4 ace, di cui 3 consecutivi.

Sir ancora costretta alla rimonta al tie break. Dove è tornato ancora decisivo, nel finale, Plotnytskyi. Vendicata la sconfitta di Coppa Italia, con un successo che dimostra che la Sir, anche se non ancora al meglio, sta tornando sui suoi livelli.

Lube Civitanova Marche – Sir Safety Conad Perugia 2-3

(25-21; 23-25; 25-23; 20-25; 14-16)

Primo set

Solito equilibrio iniziale tra le due formazioni, con molti break da una parte e dall’altra. La Sir soffre il servizio. E per aggirare il muro di Civitanova, insuperabile in Coppa Italia, i Block Devils sono costretti a cercare angolazioni difficili in attacco, finendo per sbagliare molti colpi.

E così la Lube, approfittando degli errori di Perugia, prende il largo (16-10) con un parziale di 5-0.

L’inerzia del set non cambia, perché i Block Devils vanno in difficoltà in ricezione e non riescono a mettere giù il pallone.

Due errori della Lube e il punto di Ricci (mandato in campo al posto di Russo) consentono alla Sir di avvicinarsi (21-17).

I Block Devils riescono a rimontare fino al 23-20, ma l’errore al servizio di Plotnytskyi dà ai padroni di casa 4 set points. E al secondo tentativo la Lube la chiude (25-21) con l’attacco vincente di Leal.

Secondo set

Nel secondo set i padroni di casa provano a scappare con l’ace di Juantorena (5-1).

Heynen chiama i suoi per provare a scuoterli. E le indicazioni del mister sembrano avere effetto, perché i Block Devils recuperano e si portano avanti 9-7 con un break di 5-0 sul servizio di Ricci.

La Lube trova il pari (9-9) con un ace di Giant. Travica riporta avanti i Block Devils, che ora possono contare anche sul buon rientro di Atanasijevic.

Ora le due squadre giocano alla pari.

Ora è Plotnytskyi a dare la spinta in più ai Block Devils. Sul turno al servizio di Oleh (anche un ace per lui) Perugia prova l’allungo portandosi sul +3 (20-17).

De Giorgi riorganizza i suoi, che trovano il pari e si riportano avanti. Punto a punto nella volata di questo equilibratissimo secondo set.

L’attacco vincente di Leon dà alla Sir il primo set point, che Plotnytskyi sfrutta al meglio (25-23): parità!

Terzo set

Subito un break Lube in avvio (3-0). I Block Devils si riportano sotto, ma i padroni di casa trovano un nuovo break (9-5).

Ace di Leal (17-11). L’inerzia del set non cambia. Sul 18-11 Heynen chiama i suoi. Ma il set appare compromesso sui troppi errori dei Block Devils. Anche perché la battuta non entra.

La Sir riesce però a reagire e a portarsi sul -3 (21-18). La Lube si trova a giocarsi 4 set point. I Block Devils ne annullano tre, poi l’errore al servizio di Atanasijevic dà il secondo punto alla Lube (25-23).

Quarto set

Block Devils determinati in avvio di quarto set. Finalmente arriva anche l’ace di Leon per il vantaggio (4-3).

Ancora un attacco in diagonale di Wilfredo, finalmente entrato in partita (10-7).

Ma lo show del cubano naturalizzato polacco arriva nel nuovo turno di servizio, con tre ace di fila che fanno volare la Sir a +7 (16-9).

La Lube prova ad accorciare, ma i Block Devils ora giocano bene!

Ancora l’attacco vincente di Leon che regala 5 set point ai Block Devils. La Lube annulla il primo con Leon. Ma sull’errore di Rychlicki arriva l’importantissimo set per la Sir (25-20). Che manda le due squadre al tie break, ma che comunque consentirà ai Block Devils di mantenere la testa della Superlega.

Tie break

Punto a punto ad inizio del tie break. La Sir ora difende, la Lube fatica a mettere giù palloni con i suoi campioni.

Break e vantaggio dei padroni di casa sul servizio di Rychlicki.

La Sir trova il pari con il muro di Solè (6-6), che poi trova il sorpasso in primo tempo.

Muro di Leon per il possibile doppio vantaggio Sir, ma viene fischiata invasione.

E così è la Lube a passare avanti e ad allungare con le giocate di Juantorena (12-9).

La Sir ha la forza di trovare il pari (13-13) sul turno al servizio di Leon. De Giorgi prova a deconcentrare gli avversari con due time out di seguito. La Lube si salva sul servizio di Leon, ma nulla può sull’attacco di Plotnytskyi.

De Giorgi chiama l’invasione proprio dell’ucraino. Il lunghissimo videocheck dà torto a De Giorgi e soprattutto il punto della vittoria alla Sir. Grande impresa!