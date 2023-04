La Sir annuncia il cambio in panchina

L'annuncio del presidente Sirci: a fine stagione coach Anastasi non sarà confermato

Alla fine dei payoff Challenge Andrea Anastasi lascerà la panchina della Sir. La comunicazione ufficiale di un divorzio comunque atteso è arrivato nella giornata di giovedì dalla società bianconera.

Attraverso le parole del presidente Gino Sirci: “Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore per il prossimo anno, ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni. Desideriamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali”.

Dopo l’eliminazione dai playoff scudetto ad opera di Milano, nella notte amara del PalaBarton, Sirci aveva detto che Anastasi sarebbe stato l’allenatore finno al termine della stagione. L’annuncio della fine di un rapporto, più che la conferma di fiducia, ovviamente. Il fatto che il cambio sia stato annunciato ora fa pensare ad una accelerazione nella trattativa per portare a Perugia il nuovo allenatore.