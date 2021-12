La Sir alza il muro: a Piacenza Perugia vince 3-0

Grande volley nei primi due set segnati da grandi difese da una parte e dall'altra, poi la squadra di Bernardi si deve arrendere ai Block Devils

La Sir alza il muro e si prende 3 punti anche a Piacenza. I Block Devils battono la temibile Gas Sales Bluenergy guidata dall’ex Lorenzo Bernardi in una partita caratterizzata da grandissime giocate in difesa che abbassano le percentuali in attacco.

È la fase break perugina la grande protagonista del match. Muro titanico (13 i punti diretti), una correlazione muro-difesa che ha tenuto il formidabile attacco avversario al 37% con Colaci superlativo in difesa, un contrattacco sempre concreto e con pochissimi errori diretti (appena 2 in tutta la gara). Tutto questo alla fine ha portato la bilancia nella metà campo dei ragazzi del presidente Sirci.

È Leon l’Mvp della sfida. 17 i punti del capitano bianconero con 3 ace e 2 muri. Doppia cifra per Solè che ne mette 10 chiudendo 4 volte strada agli attaccanti di Piacenza, 3 muri vincenti anche per Russo (in campo per tutta la durata della partita) e Giannelli, consueto contributo alla causa per Rychlicki e per il metronomo di questa squadra Anderson.

Grande equilibrio nel primo set, rotto a metà da un break che porta la firma di Rychlicki. Perugia riesce a mantenere il vantaggio, perché Leon ricaccia indietro i padroni di casa. E il set finisce 25-22 per gli umbri.

Grande equilibrio anche nel secondo parziale, con Perugia avanti che non riesce a scappare e Piacenza che trova il sorpasso. Arriva il primo ace di Leon, ma dall’altra parte risponde Lagumdzija. Perugia si aggrappa a Solè e Ricci e si prende anche il secondo set 25-21.

Piacenza prova a resistere nel terzo set, ma poi deve mollare di fronte alla superiorità dei Block Devils, che con un lungo break ipotecano anche il terzo set che si chiude 25-14.

Gas Sales Bluenergy – Sir Safety Conad Perugia 0-3

22-25; 21-25; 14-25

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard, Lagumdzija 12, Cester 4, Caneschi 2, Russell 11, Rossard 5, Scanferla (libero), Recine 1, Stern 4, Antonov, Pujol. N.e.: Catania (libero), Tondo, Holt. All. Bernardi, vice all. Botti.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 9, Solè 10, Russo 6, Leon 17, Anderson 7, Colaci (libero), Plotnytskyi. N.e.: Ricci, Travica, Ter Horst, Dardzans, Piccinelli (libero), Mengozzi. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Umberto Zanussi – Andrea Pozzato

LE CIFRE – PIACENZA: 11 b.s., 1 ace, 44% ric. pos., 34% ric. prf., 37% att., 5 muri. PERUGIA: 15 b.s., 4 ace, 43% ric. pos., 23% ric. prf., 41% att., 13 muri.

Russo: “Era importante vincere”

Roberto Russo tra i protagonisti: “Stasera era importante vincere, lo abbiamo fatto 3-0 in un campo difficilissimo e contro una squadra contro la quale altre big avevano perso punti. Abbiamo giocato molto bene, in particolare con una buona fase break che ci ha consentito di tenere sempre il vantaggio. Gara dopo gara sto prendendo sempre più ritmo. Sono contento stasera di aver giocato tutta la partita anche se la stanchezza si fa sentire, devo continuare su questa strada”.