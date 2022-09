La sezione Cai di Spoleto intitolata a Enzo Cori - Tuttoggi

Enzo Cori ha espresso il suo impegno nella sezione spoletina, di cui è stato anche presidente e componente del consiglio direttivo; ha dato un forte contributo alla strutturazione del Cai regionale e, nell’ultima fase della sua vita, ha offerto il suo contributo di saggia esperienza al Cai nazionale, quale componente del Comitato direttivo centrale nella passata consiliatura. In questa veste ha dato un forte e convinto impulso al progetto di Montagna terapia, di cui è stato uno degli animatori. Sì, perché per lui la montagna doveva essere realmente “di tutti e per tutti”, anche per chi aveva più difficoltà di altri.

La caratteristica più forte di Enzo Cori nel suo variegato impegno sociale era la grande passione e l’entusiasmo che riusciva a trasmettere, grazie alla sua forte capacità relazionale e al rispetto degli altri. Ha messo sempre a disposizione di tutti la sua grande esperienza, escursionistica, alpinistica in ambiente montano nazionale ed internazionale, con grande umiltà ed efficacia comunicativa.

Enzo Cori è stato anche un grande divulgatore della conoscenza dell’ambiente montano, in particolare della sua Umbria e della sua Spoleto. Con i suoi libri “Umbria. Le più belle escursioni”, “Il sentiero degli Ulivi” (coautore Fabrizio Cicio) e “Oltre il Monteluco” (coautore Sergio Maturi), ha offerto un suggestivo e puntuale “invito al viaggio” agli appassionati di montagna.

Poi Enzo, il 9 gennaio 2021 “Se ne è andato in silenzio, con l’umiltà con cui ha sempre espresso il suo costante impegno all’interno del nostro sodalizio,…”. Così scriveva l’allora presidente del Cai, Vincenzo Torti in bellissimo editoriale pubblicato nel numero di marzo 2021 di Montagne 360.

Enzo Cori “se n’è andato”, ma rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi, e in particolare della sezione Cai di Spoleto che dal 9 settembre 2022 porterà il suo nome.