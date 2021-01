Spoleto, morto l'ex assessore e anima del Cai Enzo Cori - Tuttoggi

La città di Spoleto piange la morte di Enzo Cori, assessore comunale negli anni '90 e noto per il suo impegno nel Cai e nell'Aglaia, il cordoglio del Comune

La città di Spoleto piange la morte di Enzo Cori, assessore comunale negli anni ’90 e noto in tutta l’Umbria e non solo per il suo impegno nel Cai.

Fu assessore allo sport e all’ambiente nella seconda metà degli anni Novanta durante la giunta di Sandro Laureti. Grande conoscitore e appassionato della montagna, Cori è stato per tre volte, tra la fine degli anni ‘80 ed i primi anni Duemila, presidente della sezione di Spoleto del Club Alpino Italiano. Tra gli incarichi anche quello di consigliere nazionale del Cai. Tra le tante attività a sostegno dell’associazione, anche la realizzazione di una guida sulle più belle escursioni dell’Umbria.

Il suo impegno nel sociale non si fermava però solo a questo. Era infatti attivo anche nell’associazione Aglaia, di cui era stato eletto presidente nel 2010.

Il cordoglio del Comune per la morte di Enzo Cori

Ad esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Enzo Cori è l’amministrazione comunale: “Ci rattrista enormemente la scomparsa di Enzo Cori, perché con lui Spoleto perde una delle persone più sinceramente innamorate della città. Uomo di grande umanità negli anni si è impegnato, senza mai risparmiarsi, nel mondo del volontariato, nell’associazionismo e nelle istituzioni. Giungano alla famiglia le condoglianze del Sindaco Umberto de Augustinis, della giunta e della città tutta”.

(Foto tratta da un’intervista di Enzo Cori al Tgr dell’Umbria – qui il video)