La sala grande non ha l'agibilità da 6 anni, sequestro per la discoteca già chiusa dal questore - Tuttoggi.info

Il tribunale di Spoleto ha disposto il sequestro preventivo per la sala "Follia" della discoteca Matrioska: è pericolosa

Era stata chiusa per un mese con provvedimento del questore di Perugia, ma ora per la stessa discoteca arrivano nuovi guai e una nuova – teoricamente parziale – chiusura proprio mentre stava per riaprire i battenti. E’ scattato infatti il sequestro preventivo per la “Sala Follia” del ristorante Matrioska di Deruta, già oggetto di una sospensione dell’attività per un mese a fine ottobre.

Questa volta i sigilli sono stati apposti dopo un provvedimento emesso dal tribunale di Spoleto. Con i carabinieri della compagnia Carabinieri di Todi che hanno notificato il sequestro preventivo della “Sala Follia” del locale da ballo per mancanza dell’agibilità prevista derivandone il concreto pericolo per l’incolumità pubblica.

Come detto, il questore di Perugia, a seguito delle diverse violazioni riscontrate negli ultimi mesi, – in particolare risse, disordini ed alcolici venduti a ragazzini – aveva fatto apporre i sigilli alla discoteca, costringendola a rimanere chiuso per 30 giorni. Il provvedimento, prescritto dall’art.100 del TULPS, era stato infatti emesso a causa di numerosi episodi di tumulti e disordini, particolarmente gravi, avvenuti all’interno della discoteca.

Dopo la chiusura, dai controlli della documentazione fornita dal Matrioska che ne sono derivati, è emerso, però, qualcosa tanto grave e penalmente rilevante, da far protendere il Tribunale di Spoleto ad emettere un provvedimento di sequestro preventivo prima dello scadere dei 30 giorni di stop degli eventi.

Le forze di polizia, infatti, hanno riscontrato che la sala principale, la più grande, spesso utilizzata per i maggiori eventi organizzati dal Matrioska, veniva utilizzata da più di 6 anni senza agibilità, in violazione delle prescrizioni impartite dal Comune di Deruta a tutela dell’incolumità pubblica.