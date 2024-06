La Rocca Albornoz e Spoleto come non le avete mai viste: foto e video - Tuttoggi.info

Aperti all'interno della Rocca Albornoz percorsi e camminamenti fino alla cima delle torri. Ricostruita anche la Spoleto del 1300

Una vista mozzafiato che da Spoleto si apre su metà Umbria, oltre il Subasio e fino a Perugia ed il monte Cucco; cunicoli e stretti passaggi, tra ex celle e scritte di detenuti; storia e tecnologia che si fondono per un percorso esperienziale eccezionale. La Rocca Albornoz apre i suoi angoli più nascosti e permette di arrivare fino ai suoi punti più alti, vale a dire la sommità di quattro delle sue sei torri. Ma si apre anche alla città con un nuovo spazio pubblico gratuitamente accessibile, quello del Malborghetto, dotato anche di giochi a terra per bambini e di un’area per gli spettacoli, tra gli scavi archeologici dell’antica chiesa di Sant’Elia e della cisterna longobarda. In attesa dell’apertura del passaggio, già esistente, che connette questo spazio al Giro della Rocca attraverso il progetto del parco della Rocca

Dal primo giugno 2024 è possibile prendere parte a speciali visite guidate – per gruppi di massimo 13 persone, che verranno dotate di caschetto e dovranno firmare un’apposita liberatoria – della durata di un’ora lungo i percorsi delle torri della Rocca Albornoz di Spoleto. Un progetto che ha preso il via nel 2017 e che renderà la fortezza del 1300, dove dimorò anche Lucrezia Borgia, ancora più attrattiva di quello che già è (nel 2023 sono state 52mila le visite al complesso che ospita anche il Museo del Ducato Longobardo e la caratteristica Camera Pinta).

Accessibili nuovi percorsi alla Rocca Albornoz: le foto

Percorso esperienziale aperto dopo 7 anni di lavori

“Nel 2017 fu annunciata l’apertura di questo cantiere, è un percorso esperienziale lungo luoghi inaccessibili al pubblico, anche quando Lucrezia Borgia è stata qua” ha spiegato il direttore regionale dei musei nazionali dell’Umbria, Costantino D’Orazio, che venerdì – affiancato dalla direttrice della Rocca albornoziana spoletina, Paola Mercurelli Salari – ha aperto le porte in anteprima a camminamenti e torri, alla presenza del sindaco di Spoleto Andrea Sisti (con gli assessori Giovanni Angelini Paroli e Danilo Chiodetti) e dell’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti. Difficile raccontare la bellezza e l’unicità di questa importante – è proprio il caso di definirla così – esperienza, se non la si prova in prima persona.

Ogni torre dedicata a più temi diversi

La visita ai luoghi più nascosti della Rocca Albornoz offre anche la possibilità di scoprire spaccati di storia della fortezza e della città: ogni torre visitabile (4 quelle in disponibilità del museo, la torre Maestra, della Balestra, Mezzana e del forno) ha al suo interno degli spazi di approfondimento, attraverso video, pannelli e testimonianze varie. Si ripercorre così la vita dell’ex carcere (il castello ospitò un penitenziario, prima pontifico e poi statale, dal 1817 al 1982), ma anche quella all’epoca del cardinale Albornoz, con gli aspetti di vita quotidiana. Particolari ricostruzioni – realizzate con grande scrupolo storico – mettono a confronto la Spoleto del 2024 e quella del 1300. Un focus è dedicato al dirimpettaio Monteluco, mentre un altro alla via Flaminia ed alle sue trasformazioni. Fino ad arrivare nel punto più alto della Rocca, dove si apre una vista spettacolare sul territorio circostante, arricchita da pannelli informativi e storici e da speciali telescopi. Tutte le comunicazioni sono bilingue, in italiano ed in inglese.

Il Malborghetto diventa un’area pubblica

Se percorsi angusti, camminamenti e torri, saranno visitabili acquistando un ticket oltre al biglietto d’ingresso alla Rocca Albornoz che comprende anche il Museo del Ducato Longobardo, ora è invece gratuitamente accessibile un’area per decenni abbandonata: quella del Malboghetto, che custodisce anche i resti di un’antica cisterna longobarda e della chiesa di Sant’Elia (da cui prende il nome tutto il colle). Là dove un tempo i detenuti potevano fruire dell’ora d’aria, sono stati realizzati dei giochi a terra per i bambini. Ed oltre alle panchine ed al verde curato che circonda l’area archeologica è stata creata un’arena per spettacoli all’aperto. Un modo finalmente per unire – come auspicato da tempo immemore – la fortezza al resto della città.