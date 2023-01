La ricerca scientifica in ambito biomedico, l'Associazione Damiano per l'Ematologia incontra gli studenti dell'ITT Allievi-Sangallo - Tuttoggi

Ricerca scientifica in ambito biomedico: l'Associazione Damiano per l'Ematologia promuove la passione per la ricerca all'ITT di Terni.

L’importanza della ricerca scientifica in ambito biomedico: il sindaco di Terni, il presidente della Fondazione Carit, la dottoressa Chiara Nenz, presidente dell’Associazione Damiano per l’Ematologia, e la ricercatrice Giorgia Mancin hanno partecipato a un incontro presso l’aula magna dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni.

A coordinare i lavori, il 28 gennaio scorso, il dirigente dell’ITT, Cinzia Fabrizi.