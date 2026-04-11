La polizia di Stato in festa anche a Perugia per il suo 174' compleanno - Tuttoggi.info

Venerdì mattina, all’interno del suggestivo parco “Barton Park” a Perugia, si è celebrato il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso. L’attività della Polizia di Stato anche quest’anno si ispira al motto “Esserci Sempre”.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 8:30, nel piazzale interno della Questura dove, alla presenza del Prefetto della Provincia di Perugia, dr. Francesco Zito, del Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, del Vice Questore Vicario Giovanni Giudice, dei Funzionari delle varie articolazioni provinciali e del Cappellano, Frate Rosario Gugliotta, è stata deposta una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

Alle ore 10:45, presso il parco Barton Park, sono stati allestiti numerosi stands delle varie specialità della Polizia di Stato tra cui: cinofili, arificieri, sommozzatori, specialisti della Polizia Stradale, del Centro Nazionale di Sicurezza Cibernetica, Fiamme Oro e Polizia Scientifica che hanno accolto circa 500 studenti di ogni ordine e grado provenienti dagli istituti scolastici della provincia di Perugia che hanno potuto interagire con i loro amici poliziotti anche partecipando a dei veri e propri giochi di ruolo peculiari per ogni specialità.

Schierata anche una rappresentanza degli Allievi Agenti del 233° corso dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato R. Lanari di Spoleto. Alla cerimonia – impreziosita dalle musiche degli allievi del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia – oltre al Questore erano presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco, le massime Autorità civili, militari, politiche e religiose, tra cui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; il Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti; la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi; il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, l’Arcivescovo della Diocesi di Perugia – Città della Pieve, Mons. Ivan Maffeis; il Presidente della Corte d’Appello Giorgio Barbuto, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Sergio Sottani;, il Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, Giuseppe De Rosa, il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Gennaro Iannarone e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, Claudio Cicchella, i vertici regionali e provinciali dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria.

“Da sedici mesi alla guida della Questura di Perugia abbiamo posto al centro la prevenzione, con particolare attenzione agli anziani, alle donne vittime di violenza e ai giovani. La sicurezza che perseguiamo è sia reale che percepita, costruita attraverso ascolto, presenza sul territorio e collaborazione con i cittadini.I risultati parlano chiaro: incremento dei controlli, delle attività ad alto impatto e un’azione efficace di contrasto alla criminalità diffusa. Fondamentale il lavoro sinergico di tutti gli uffici e delle specialità della Polizia di Stato, così come la cooperazione con le istituzioni locali.Particolare impegno è stato dedicato alla prevenzione della violenza domestica e delle truffe agli anziani, fenomeni che richiedono attenzione costante.Grande rilievo anche all’educazione alla legalità nelle scuole, per accompagnare i giovani verso una cittadinanza consapevole.Quando la prevenzione funziona non fa notizia, ma rappresenta il risultato più importante per la sicurezza collettiva.Continueremo a garantire risposte tempestive ed efficaci anche sul piano repressivo, quando necessario.Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.Vogliamo continuare a essere per i cittadini un punto di riferimento e di tranquillità, rafforzando ogni giorno il rapporto di fiducia con la comunità” – così il Questore Dario Sallustio nel suo discorso.

Successivamente, ha preso la parola il Sottosegretario all’Interno, On. Emanuele Prisco che ha rivolto un indirizzo di saluto a tutti i presenti.La cerimonia è terminata poi con la premiazione dei poliziotti appartenenti a tutte le articolazioni della Polizia di Stato, presenti in provincia, che si sono particolarmente distinti in operazioni polizia giudiziaria o di soccorso pubblico e con la consegna di alcune targhe di ringraziamento a chi ha contribuito, in vario modo, alla realizzazione dell’evento.