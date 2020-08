La morte a Bastia di Filippo Limini: le indagini e il racconto di un testimone

A terra, nel parcheggio dell’area Giontella a Bastia Umbra, c’è ancora una pozza di sangue. E’ il segno terribile della tragedia che si è consumata nella notte.

Costata la vita a Filippo Limini, un ragazzo di 25 anni di Spoleto, arrivato a Bastia insieme agli amici per trascorrere la serata in una delle discoteche più frequentate dell’Umbria.

Una parola di troppo, uno sgarbo all’interno del locale. Futili motivi, comunque. Fuori dal locale, lo screzio fra il gruppo di spoletini ed alcuni ragazzi di origine albanese, ma che vivono in Umbria è degenerato in rissa, con calci e pugni.

Filippo investito due volte dall’auto

Filippo, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, è caduto a terra. Poi i ragazzi albanesi sono saliti in auto per fuggire. La vettura, in retromarcia, ha investito in pieno lo spoletino. Schiacciato poi una seconda volta dall’auto in fuga.

Nel piazzale, qualche metro oltre la chiazza di sangue nel punto in cui Filippo è stato schiacciato, due tracce di vetri di auto in frantumi.

Nell’area transennata dai carabinieri, accanto al Palasport, anche una Opel Corsa nera. Non si tratta dell’auto che ha investito Filippo, con la quale i giovani albanesi si sono allontanati, cercando di far perdere le loro tracce.

Gli amici di Filippo, vedendolo a terra in un lago di sangue, hanno chiamato il 118. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo.

Le indagini: fermati due ragazzi

Sul posto sono giunti i carabinieri di Assisi, guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli. Ascoltate le testimonianze dei presenti, i militari si sono subito messi sulle tracce dei ragazzi albanesi in fuga. Due di loro sarebbero stati rintracciati. Le indagini sono coordinate dal pm Paolo Abbritti della Procura perugina.

I militari stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in quelle maledette ore. All’interno del locale e soprattutto nel parcheggio. Chi abbia colpito Filippo facendolo cadere a terra. E le ragioni della manovra con cui il ragazzo di Spoleto sarebbe stato investito ben due volte dall’auto in fuga.

Lo sconforto a Spoleto

Filippo Limini era molto conosciuto in città. Per anni ha preso parte alla Corsa dei Vaporetti, come guidatore, visto la sua corporatura minuta. Frequentava spesso compagnie di amici e locali.

I familiari hanno ricevuto la terribile notizia dalle forze dell’ordine. Nel corso delle ore, poi, anche i conoscenti di Filippo hanno avuto la conferma che la vittima di Bastia Umbra fosse proprio lui.

Giornalisti e curiosi sulla scena del crimine

Questa mattina, sul luogo della tragedia, giornalisti e operatori tv. E tante persone giunte per cercare di capire quanto avvenuto in quel punto. Qualcuno non riesce a sostenere la vista del sangue sull’asfalto.

Il racconto: “Ho sentito l’autoambulanza verso le 3”

Una persona che abita vicino al locale racconta: “Verso le 3 di notte ho sentito un’autoambulanza. Ma non pensavo che si trattasse di una simile tragedia. Che era morto un ragazzo lo abbiamo saputo solo questa mattina. Il corpo è rimasto in quel punto (e indica con la mano la traccia di sangue sull’asfalto, ndr) fino alle 9 di stamattina, coperto da un lenzuolo bianco, fino alle 9 di stamattina”.

“Una tragedia – ripete -. La sera con la musica non si dorme nei fine settimana. Ma non sarebbe nulla, rispetto a un fatto così grave…“.

Il Comitato per la sicurezza

A settembre il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza della Prefettura aveva già calendarizzato un incontro sulle problematiche sollevate a Bastia Umbra dall’amministrazione comunale. Problemi però legati principalmente all’ondata di furti che a più riprese ha colpito le abitazioni e le aziende della zona.

Il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, ha espresso cordoglio per quanto accaduto nella sua città “Il Sindaco e l’Amministrazione tutta sono vicini alla famiglia del giovane, vittima dello sconvolgente episodio accaduto questa notte a Bastia Umbra. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore”.

Ora Bastia Umbra è stata sconvolta da un fatto di cronaca ancora più grave, con la morte di un ragazzo di appena 25 anni.