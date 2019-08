Moda, la tendenza 2020 premia ancora Cucinelli: “Il gusto del mercato affine al nostro”

share

Il Consiglio di amministrazione della Brunello Cucinelli Spa ha approvato la Relazione finanziaria semestrale 2019, che presenta ricavi netti per 291,4 milioni di euro (+8,1% a cambi correnti, +7,2% a cambi costanti rispetto ai 269,5 milioni di euro al 30 giugno 2018); EBITDA pari a 49,9 milioni di euro, con una marginalità del 17,1%; utile netto normalizzato[2] pari a 22,8 milioni di Euro, con un’incidenza del 7,8%; crescita delle vendite nei mercati internazionali, pari al +9,5%, e nel mercato italiano, in aumento del +1,1%, in Europa +9,7%, Nord America +9,0%, Cina +15,9%, Resto del Mondo +5,3%.

Brunello Cucinelli: “Crediamo nell’importanza degli investimenti a sostegno del brand”

Questo il commento del presidente e amministratore delegato, Brunello Cucinelli: “Siamo pienamente soddisfatti dei risultati del primo semestre, sia in relazione alle performance finanziarie, sia per quanto riguarda l’immagine che la positività sul brand; ci piace essere identificati come un brand di ready to wear di lusso made in Italy. Giunti a fine agosto, possiamo con grande serenità e fiducia immaginare un 2019 particolarmente positivo, con un incremento del fatturato in linea con le nostre attese di lungo periodo di crescita annua dell’8% – percorso che ci porterà a raddoppiare le vendite nei prossimi 10 anni – e uno sviluppo più che proporzionale della marginalità EBITDA, con utili sani e in crescita“.

“Molto molto positivo – prosegue Cucinelli – il riscontro della raccolta ordini, ormai terminata, delle nuove collezioni Uomo Primavera Estate 2020 e della prima collezione dedicata al kidswear; la linea bimbo è un grande progetto in cui crediamo e al quale abbiamo dedicato molte energie. Ottima anche la raccolta ordini della collezione Donna Primavera Estate 2020, in via di conclusione: il gusto attuale del mercato, elemento importantissimo, si sta dimostrando particolarmente affine al nostro”.

“Seguitiamo a credere nell’importanza degli investimenti a sostegno del brand; queste considerazioni – conclude il re del cashmere – rafforzano il nostro motivato ottimismo anche per il 2020, durante il quale ci attendiamo, in linea con il nostro progetto di lungo periodo, un’ulteriore crescita del fatturato e dei profitti”.

L’analisi

Il primo semestre è stato per l’azienda di Solomeo molto interessante, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti sia in relazione al gusto e all’allure del brand. La nostra sensazione è che il cliente finale sempre più spesso si identifichi quale “ambasciatore” del gusto Brunello Cucinelli, e la contemporaneità dell’offerta, che ricerchiamo sempre in tutte le nostre proposte di collezioni, contribuisca ad aumentare l’appeal e la desiderabilità dei nostri manufatti.

L’impressione è che diventi sempre più forte il legame e senso di appartenenza del cliente finale, alla ricerca sia della nostra offerta di Lifestyle, sia dei valori e della filosofia che ci caratterizzano e che pienamente possono essere condivisi all’interno di Solomeo, “Borgo dello Spirito”, dove sempre più frequentemente vengono ospitati clienti e “amici” del brand.

Tema importante e sempre molto attuale è la condivisione con il cliente finale della volontà di lavorare a favore della “umana sostenibilità”, provando a vivere “in armonia con il Creato”.

All’interno di questo approccio, diventa fondamentale il rispetto della dignità morale ed economica delle Umane Risorse che con noi collaborano, così come la cura degli spazi di lavoro e del territorio, immaginando di essere “custodi pro tempore di una piccolissima porzione del nostro amato Pianeta Terra”, con il desiderio di “lasciare in eredità ai nostri figli i luoghi in cui viviamo e lavoriamo più belli rispetto a come li abbiamo ricevuti dai nostri padri”.

La collezione Uomo

Nel mese di giugno è stata presentata la nuova Collezione Uomo Primavera Estate 2020, iniziata a Firenze con “Pitti Immagine” e conclusasi con le sfilate di Milano, e il riscontro della raccolta ordini, ormai terminata, è molto molto positivo, con un’atmosfera intorno al brand piena di fiducia e ottimismo, grazie alla proposta di un’eleganza contemporanea che nasce miscelando stili, tessuti e forme, e che necessariamente deve essere supportata dall’importantissima attività svolta nelle boutique, così come in tutti i momenti di contatto con il cliente finale.

Le collezioni donna

Altrettanto positivo il riscontro per le Collezioni Donna Primavera Estate 2020, attualmente in piena campagna vendita, con collezioni dedicate che i buyer dei più importanti multibrand e Luxury Department Stores hanno commentato con entusiasmo, definendole pienamente rappresentative del nostro DNA, con un gusto fresco e contemporaneo che incontra pienamente la ricerca di capi unici, sofisticati e moderni da parte del cliente finale.

La moda bambino

Molto interessante anche la raccolta ordini della prima collezione dedicata al Bambino per la prossima Primavera Estate 2020, offerta interpretata quale “naturale estensione del brand e ampliamento dell’offerta di Ready to Wear”.

Un progetto affrontato con entusiasmo e i commenti ricevuti da tutti i partner e i primi riscontri della raccolta ordini sono molto positivi: “Ci sembra di essere riusciti a trasferire – commenta l’azienda – il medesimo gusto che caratterizza l’offerta dell’adulto anche nella proposta bambino, e riteniamo di aver costruito un ottimo team dedicato al bambino che in perfetta sintonia lavora con tutta la nostra struttura aziendale”.

share

Stampa