La meridiana torna a segnare l’ora a Castel Viscardo

Dopo un’attenta e accurata opera di restauro, l’ antica meridiana di Castel Viscardo sarà presentata alla cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 2 novembre alle ore 10:30 presso il Museo del Cotto. Alle 12:30 ci si trasferisce lungo Corso Umberto per la presentazione effettiva dei lavori di restauro. Sono previsti gli interventi del sindaco Daniele Longaroni, l’architetto Fracesco Rosi e Mauro Bifani.

I lavori di restauro e ripristino con le prime misurazioni atte a riportarla al suo scopo funzionale, sono iniziati a marzo scorso grazie anche all’intervento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria nella persona della dott.ssa Stefania Furelli (funzionario Storico dell’Arte).

L’intervento di restauro e consolidamento vero e proprio è stato portato avanti dalla restauratrice dott.ssa Roberta Rizza. La direzione dei lavori è stata affidata dell’architetto Francesco Rosi, esperto di meridiane, che si è avvalso anche del prezioso ausilio di Mauro Bifani, già autore, tra l’altro, di: “ Le antiche ore. Meridiane e orologi alla romana nei comuni dell’Umbria” .

Il restauro della meridiana, già studiato dall’Amministrazione precedente si configura in un piano per il recupero storico e valorizzare di un altro storico manufatto dell’antico feudo di Castel Viscardo, già feudo della famiglia dei principi Spada Veralli, sul quale, al momento, non risulta documentazione diretta.

La meridiana si trova sul vecchio limite dell’insediamento del paese, vicino a un arco in cotto ora abbattuto, dove è ancora presente una piccola edicola con quadro in tela rappresentante la Vergine Maria. Si tratta di una porzione del paese costruita dal XVII secolo, quando i vassalli cominciarono ad uscire dalla ristretta cerchia delle mura castellane (la rocca in seguito sarà ingentilita, divenendo una mera dimora di campagna) per poter ampliare le loro dimore e tutta la zona abitativa.Insediatosi un piccolo borgo, era realizzata una nuova muratura difensiva e di controllo che comprendeva due archi in mattoni, uno detto di Sant’Agostino e poi di Sant’Antonio, dal nome di due delle chiese del paese, e uno detto del “Renaro” (dalla denominazione data alla zona ove attualmente si trova la nostra meridiana). L’abitazione ove insiste la meridiana si trova proprio tra questi due archi, un insieme di case nei pressi di quella che anticamente era una osteria o anche stazione di posta. Scarsi sono, attualmente, anche i risultati delle indagini fotografiche per rinvenire delle immagini dettagliate della zona prima delle modifiche che hanno compromesso il manufatto che dovrebbero essere successive al post terremoto del 1957. In tale circostanza, sarebbe rimasta danneggiata parte dell’abitazione sulla quale si trova.