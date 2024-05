La maestra Emanuela se ne va, il ringraziamento delle famiglie - Tuttoggi.info

Il messaggio delle famiglie del secondo anno della scuola dell'infanzia Don Andrea Petruccioli - Cooperativa Nido D'APE.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di ringraziamento:

Cara maestra Emanuela Beati, oggi vogliamo dirlo proprio a tutti! Sei stata e sarai sempre una ‘Grande Maestra’ che ha preso per mano tanti bimbi, i nostri compresi, guidandoli con estremo Amore e dedizione, li hai arricchiti di insegnamenti ed educazione, sempre con quel tuo sorriso stampato in viso e la dolcezza che ti contraddistingue, ma nello stesso tempo dimostri di essere tutti i giorni una leonessa, che, nonostante la vita abbia messo alla prova, è forte come la roccia e dedita al lavoro. Questo fa di te una gran persona che nessuno di noi dimenticherà. Purtroppo questa bella avvenuta insieme a te è giunta al termine, ma certamente nei cuori dei nostri bimbi sarai sempre presente.

“Ciò che un insegnante è, è più importante di ciò che insegna” (Karl Menninger)

Da tutte le famiglie del secondo anno della scuola dell’infanzia Don Andrea Petruccioli – Cooperativa Nido D’APE.