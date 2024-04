"La Lega ad Assisi sta ricostruendo. Pastorelli rinnega anni di battaglie" - Tuttoggi.info

A intervenire è il commissario della sezione territoriale di Assisi della Lega, Fabrizio Gareggia

“La Lega ad Assisi sta già ricostruendo la sezione comprensoriale”. A intervenire è il commissario della sezione territoriale di Assisi della Lega, Fabrizio Gareggia. “L’uscita del consigliere Pastorelli non mette in difficoltà la Lega sul territorio, ma crea problematiche alla coalizione di centrodestra che sta affrontando una tornata elettorale impegnativa in molti comuni umbri. Tutte questioni che comunque stiamo rapidamente risolvendo. In relazione alle elezioni amministrative riscontriamo, infatti, un grandissimo entusiasmo a Perugia e a Bastia Umbra, così come in tanti altri comuni dove la Lega è presente e siamo determinati a ottenere risultati importanti, nonostante le intenzioni dichiarate da Pastorelli di voler danneggiare il partito.

Le motivazioni addotte per giustificare le dimissioni, poi, non stanno in piedi. Affermare, dopo 17 anni, che non si condivide la linea politica del partito è un voler rinnegare ciò per cui ci si è battuti fino a pochi giorni fa. Insieme abbiamo sostenuto la lotta degli agricoltori contro le politiche dell’unione europea, ci siamo scontrati sotto la stessa bandiera contro la direttiva sulle case green e le auto ecologiche, tutti i provvedimenti dell’Europa che indeboliscono la nostra economia li abbiamo combattuti insieme. Lo stesso Pastorelli era con noi a Roma poche settimane fa ad applaudire Matteo Salvini all’evento organizzato dalla Lega con gli alleati europei e cinque anni fa era candidato del nostro partito per entrare nel Gruppo Identità e Democrazia, lo stesso del quale facciamo parte oggi. Pastorelli ha deciso di rinnegare tutto questo, consapevole di poter approdare ad altri lidi, ma di certo non troverà mai il nostro appoggio in alcuna iniziativa politica personale, vista l’incoerenza dimostrata nei confronti non solo nostri, ma di tutta la coalizione del centrodestra.

In Lega esiste il merito, esiste l’impegno, esiste l’attaccamento a certi valori e ideali che sono ancora vivi nel nostro partito e al netto di tutte le chiacchiere sono molto attuali. Sono emersi anche in occasione della tornata delle elezioni europee, con la Lega unico partito, anche del centrodestra, intenzionato a interrompere un’alleanza a livello europeo che ha prodotto troppi danni al nostro Paese”.

Luogo: Assisi