La grande musica, dai giovani per i giovani. L'Ensemble d’Archi OCP Young in concerto a Perugia - Tuttoggi.info

Secondo appuntamento, venerdì 22 novembre, alle 18 al Marla in via Bartolo, a Perugia, per la rassegna concertistica a ingresso gratuito OCP YOUNG FOR YOUNG – Chamber Music Season for all tastes, promossa dall’Orchestra da Camera di Perugia con il sostegno di Adisu Umbria, nell’ambito dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2024.

Ad esibirsi, l’Ensemble d’Archi OCP Young (Valentina Palazzari, primo violino, Sara Radicioni, primo violino, Desirè Bertolini, primo violino, Indra Purevkhuu, secondo violino, Ylenia Marcucci, secondo violino, Arianna Vichi, viola, Agnese Menna, violoncello), che proporranno musiche di Mozart, Elgar, Bartok, Piazzolla, Jenkins e Màrquez (ingresso gratuito su prenotazione via mail a: prenotazioniocp@gmail.com).

Il progetto, alla sua seconda edizione, è nato per coinvolgere le giovani generazioni da una duplice prospettiva – come artisti ed esecutori e come fruitori – per favorire, attraverso l’incontro tra coetanei in luoghi diversi dalle abituali sale da concerto e la proposta di programmi accattivanti, la promozione della musica classica anche tra i più giovani.

La rassegna si concluderà venerdì 6 dicembre, sempre alle 18, al ristorante inclusivo Numero Zero in via Bonfigli, a Perugia, con i I Fiati OCP Young.

Luogo: Marla, via Bartolo, 11, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA