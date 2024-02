"La costruzione dell'ospedale di Narni-Amelia non è più rinviabile": il 17 febbraio un presidio in località Camartana - Tuttoggi.info

Il presidio, organizzato dalle organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di Terni e dell'Umbria, si terrà sabato 17 febbraio, alle ore 10.30.

Sabato 17 febbraio, alle ore 10.30, si terrà un presidio organizzato dalle organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di Terni e dell’Umbria in località Camartana (Narni, zona San Pellegrino), dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Narni-Amelia, a sostegno della sanità pubblica territoriale.

“La sanità come bene pubblico vive attraverso strutture moderne ed efficienti: la costruzione del nuovo ospedale – si legge in una nota dei promotori – è fondamentale e non più rinviabile. Nel territorio narnese-amerino deve essere costruita una rete di servizi sanitari territoriali e domiciliari di qualità, per consentire di effettuare analisi diagnostiche e ricoveri nel territorio, evitando la gravosa mobilità dei pazienti e le liste di attesa. E’ necessario, inoltre, definire un nuovo rapporto con i medici di medicina generale e con la guardia medica presente e attiva sul territorio”.

“Per queste ragioni ci mobilitiamo, convinti del fatto che la popolazione di questo territorio meriti le dovute attenzioni”.