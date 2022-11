La cantautrice di Orvieto Moà vince il 18° “premio Bianca d’Aponte”

Moà (all'anagrafe Martina Maggi) ha vinto il 18° “Premio Bianca d'Aponte”, il concorso per cantautrici che si è tenuto ad Aversa

Moà (all’anagrafe Martina Maggi) ha vinto il 18° “Premio Bianca d’Aponte”, il concorso per cantautrici che si è tenuto al teatro Cimarosa di Aversa il 28 e 29 ottobre. Alla 27enne cantautrice di Orvieto (in passato partecipante anche alle selezioni di XFactor e lo scorso anno tra i vincitori di Area Sanremo) va anche la menzione per il miglior testo.

Ad aggiudicarsi il Premio della Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico della manifestazione) è stata invece Jole da Savona. La menzione della giuria per la migliore musica va a Fefe da Bolzano, quella per migliore interpretazione a Jungle J. Anne da Grosseto.