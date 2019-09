XFactor, Martina Maggi alle audizioni

share

La bella e talentuosa cantante di Orvieto, Martina Maggi, partecipa a XFactor, che andrà in onda questa sera su Sky1. La giovane orvietana si è fatta conoscere dal ‘grande pubblico’ grazie alla sua partecipazione al programma Mediaset “All together now”, ottenendo il primo 100 perfetto del programma condotto da Michelle Hunziker, che le ha consentito di arrivare in finale, senza fortuna. Per Martina inizia ora una nuova avventura televisiva, con la quale spera di far conoscere la sua voce e la sua musica.

share

Stampa