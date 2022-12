Karima protagonista a Terni per il concerto di Natale di Visioninmusica - Tuttoggi

Si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Carit e l’associazione Visioninmusica

Come ogni anno si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Carit e l’associazione Visioninmusica che, con il sostegno di Banco Desio, regalano alla cittadinanza un emozionante Concerto di Natale. Quest’anno, nella suggestiva Chiesa romanica di San Francesco di Terni, il doppio appuntamento – in programma sabato 10 dicembre alle ore 17 e alle ore 21 – vedrà protagonista la voce inconfondibile e charmante di una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano, Karima.

L’artista livornese, insieme al suo storico pianista Piero Frassi, Francesco Ponticelli al basso e contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria, presenterà Christmas Time is Here, una serie di evergreen consoni al magico periodo natalizio che vede il programma articolarsi tra jazz, soul e rhythm & blues, nel riarrangiamento originale di alcuni classici. Si spazierà infatti da intramontabili successi jazz a celebri canzoni statunitensi quali Santa Claus Is Coming to Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, The Christmas Song e Let It Snow, tutti brani inclusi nell’ultimo album di Karima, Xmas, un viaggio a ritroso nel tempo che, proprio in questa occasione, verrà interpretato per la prima volta dal vivo in Umbria.