Karate, 8 atleti da Terni per i mondiali Wka - Tuttoggi

“Un grande successo per il maestro Lorenzo Calzola, direttore tecnico della polisportiva us Acli di Terni – sottolineano dall’associazione – ma soprattutto una enorme soddisfazione per lo stage mondiale che terrà suo figlio, Andrea, pluricampione internazionale, il 15 settembre al Palasport Maritime University di Stettino”.

L’associazione di Karate è famosa, ormai da anni, per i successi ottenuti dai propri allievi, basti ricordare gli splendidi risultati ottenuti nel mondiale 2019 con due medaglie d’argento e un bronzo, dove gli atleti ternani si erano distinti tra i 2500 partecipanti e 83 federazioni in campo in rappresentanza di ben 4 continenti.

[di Alessia Marchetti]