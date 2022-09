Jump, formazione gratuita per i giovani che hanno sconfitto il tumore

Per questa ragione il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” si è attivato per un nuovo intervento di sostegno rivolto ai ragazzi che, una volta sconfitta la malattia, meritano di riprendere in mano le redini della loro vita. L’obiettivo del progetto è offrire strumenti di sostegno per l’accompagnamento al mondo del lavoro mediante formazione su come scrivere un curriculum vitae, su come affrontare un colloquio di lavoro e vuole informare i partecipanti sui diritti del lavoratore con patologia.

Docente dei primi due incontri Serena Santagata human resources manager, docente a contratto di Unicusano. Gli incontri sono dedicati al tema “lavorare come condizione essenziale per vivere bene: qualche consiglio su come inserirsi e re-inserirsi nel mondo del lavoro, dalla stesura del cv ai contratti”. Inoltre, i giovani individuati svolgeranno colloqui motivazionali con le psicologhe del Comitato Chianelli e colloqui di consulenza con l’assistente sociale per appurare la validità o la necessità di revisione o attivazione dei riconoscimenti di legge.

L’ultima fase riguarda lo svolgimento di tirocini e percorsi pratici di avviamento al lavoro in collaborazione con gli enti preposti e aziende del territorio. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto del Ministero del Lavoro “Continuare a crescere…nonostante gli ostacoli della malattia”.