Jova Beach Party, le date marchigiane stregano l'Umbria

Tutti in spiaggia per Lorenzo: da Norcia per promettersi amore eterno

Il Jova Beach Party, la kermesse estiva messa in piedi da un maestro del calibro di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è una calamita per appassionati di musica e festaioli. Una formula inedita, quella del concerto sulla spiaggia, che ha anche attirato qualche polemica, ma che non smette certo di riscuotere apprezzamenti trasversali.

Marco Bocci e Laura Chiatti tra il pubblico del Jova Beach Party di Fermo

Nelle tappe marchigiane, dove si è fatto vedere per un saluto dal palco anche Valentino Rossi, hanno spiccato alcuni volti noti dell’Umbria, che non hanno potuto mancare ad un appuntamento fermo da due anni. Su tutti Marco Bocci e Laura Chiatti, con tanto di prole al seguito. Immancabilmente tutto è stato documentato e postato sui social, come per esempio la foto in cui Jovanotti tiene in braccio uno dei figli di Marco e Laura e, insieme a loro, ci sono anche Gianni Morandi e la inseparabile consorte Anna.