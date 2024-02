Job Day ad Assisi il 26 febbraio, aziende offrono 75 posti di lavoro - Tuttoggi.info

L’obiettivo del Job day è duplice: aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e sostenere le imprese del turismo nella ricerca di personale qualificato.

La seconda edizione del Tourism Job Day di Assisi – organizzata da Anpal Servizi* (che dal 1° marzo diventa Sviluppo Lavoro Italia) e dall’Istituto alberghiero – è in programma il prossimo 26 febbraio dalle 9 alle 13 nella sede della scuola in via Diaz a Santa Maria degli Angeli. L’appuntamento coinvolgerà circa 170 studenti delle quarte e quinte classi e 25 aziende del territorio. Sarà una vera e propria giornata di recruiting: all’interno di stand appositamente allestiti, le imprese presenteranno i loro fabbisogni e i ragazzi proporranno i loro curricula e sosterranno i colloqui di selezione. Le imprese – soprattutto strutture ricettive e della ristorazione – offriranno 75 posti di lavoro così suddivisi: • 24 posizioni per addetti ai servizi di sala • 22 posizioni relative alla cucina • 13 posizioni per addetti ai servizi di accoglienza • 10 posizioni per addetto al bar • 6 posizioni in ambito di pasticceria La finalità dell’iniziativa? Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, andando così a promuovere l’occupazione giovanile e a ridurre il disallineamento tra fabbisogni professionali e competenze presenti sul mercato. Esigenza, quest’ultima, particolarmente sentita nel settore Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici che – stando ai dati Unioncamere–Anpal, Sistema Informativo Excelsior – prevede in Umbria ben 2.940 lavoratori in entrata nel solo trimestre febbraio/aprile 2024. Per gli studenti, il Tourism Job Day rappresenta il momento più significativo di un percorso più lungo e articolato di avvicinamento al mondo del lavoro. Come preparazione all’evento, i giovani dell’alberghiero hanno infatti già partecipato a una serie di incontri online per avere un primo contatto con le imprese coinvolte e per comprenderne le esigenze. Incontri che proseguiranno – fino al termine dell’anno scolastico – anche dopo la giornata di recruiting. I ragazzi, nelle scorse settimane, sono stati inoltre protagonisti di un laboratorio esperienziale – realizzato da Anpal Servizi in forma di role-playing – volto a simulare una vera e propria situazione lavorativa e a prepararli al processo di selezione. Attività che li ha incoraggiati a utilizzare sia le competenze specifiche richieste dal settore, sia le cosiddette competenze trasversali. Il Tourism Job Day è il frutto della collaborazione – promossa e sostenuta da Anpal Servizi – tra l’Istituto alberghiero, i centri per l’impiego di Arpal Umbria, il servizio di mobilità internazionale Eures e la Camera di Commercio dell’Umbria. Una sinergia finalizzata a fare rete tra istituzioni e imprese, con l’obiettivo di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro.

* Anpal Servizi è l’agenzia tecnica del Ministero del lavoro per lo sviluppo e la promozione delle politiche attive. L’agenzia diventa Sviluppo Lavoro Italia – come stabilito dalla Legge 112/2023 di conversione del Dl 75/2023 – con decorrenza dal prossimo 1° marzo, in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 230/2023.



Luogo: Istituto Alberghiero di Assisi, via Diaz a Santa Maria degli Angeli , ASSISI, PERUGIA, UMBRIA