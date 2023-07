Italia Viva Foligno: “i nostri 10 punti per costruire la coalizione”

Assemblea del partito in vista delle prossime amministrative

Dieci punti programmatici sui quali lavorare e “instaurare un dialogo con tutte le altre forze progressiste e riformiste presenti nel territorio, senza preclusione alcuna“. C’è fermento tra le forze politiche folignati in questa ultima estate prima del rush finale prima del voto e così anche Italia Viva si muove. “Si è svolta ieri una bella e partecipata assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Italia Viva di Foligno, in vista dei prossimi appuntamenti elettorale del 2024 e in particolare delle elezioni comunali di Foligno“, hanno dichiarato Nicola Preiti, Coordinatore Provinciale di Italia Viva Perugia, e Patrizia Palmieri, referente locale di Italia Viva Foligno.

Rifiuti sotto osservazione

“Si è sviluppato un dibattito molto attento sulla situazione politica al Comune di Foligno e le numerose problematiche emerse con l’attuale amministrazione. Basta pensare – hanno proseguito gli esponenti di Italia Viva– alla pessima gestione dei rifiuti, con una città mai così sporca e una raccolta con infinite criticità che mettono in difficoltà la vita quotidiana dei cittadini. Oppure alla sanità, dove si sta consumando un notevole depauperamento di strutture, servizi e personale. Con liste d’attesa spesso chiuse e i cittadini di Foligno costretti a fare molti chilometri anche per una banale vista, oppure a rivolgersi al privato a proprie spese“.

Sanità

“Per non parlare del famoso progetto regionale del terzo polo destinato ad impoverire ulteriormente la sanità sia nel territorio di Foligno che in quello di Spoleto. E questo sta avvenendo senza che mai il sindaco di Foligno abbia mosso un dito, o detto una sola parola a difesa della sanità del territorio di Foligno, per garantire il diritto alla tutela della salute dei cittadini di cui è responsabile”, hanno stigmatizzato Preiti e Palmieri.

“La città è regredita”

“In sostanza questa giunta ha offuscato l’immagine della terza città dell’Umbria facendola regredire dal punto di vista economico, sociale e civile. Il nostro partito, forte dei suoi valori e della sua chiara linea politica nazionale, intende far emergere e dare voce alle sensibilità riformiste, progressiste e liberaldemocratiche presenti anche nella realtà comunale di Foligno. Italia Viva Foligno, con il supporto del coordinamento provinciale di Italia Viva Perugia, sta già definendo 10 punti programmatici sui quali instaurate un dialogo con tutte le altre forze progressiste e riformiste presenti nel territorio, senza preclusione alcuna. L’obiettivo è costruire una alleanza la più ampia possibile, e una solida proposta alternativa, con cui mandare a casa questa destra incapace di governare, e ridare respiro e futuro alla città di Foligno”, hanno concluso Preiti e Palmieri.