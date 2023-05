iPhone 12: tutte le nuove funzionalità del modello Apple - Tuttoggi.info

Nonostante sia passato ormai un po’ di tempo dalla presentazione ufficiale, avvenuta in piena pandemia: a ottobre 2020, e dall’uscita sul mercato e nonostante soprattutto siano stati presentati nel frattempo numerosi modelli competitor di smartphone top gamma, come quelli della serie S23 di Samsung, l’iPhone 12 di Apple continua a essere un best seller. Secondo delle statistiche solo ad aprile 2021 ne erano stati venduti almeno cento milioni di esemplari ed è numero che non tiene conto di quelli del mercato secondario – ma non certo per popolarità – di iPhone 12 usati e di iPhone 12 rigenerati. Cosa rende questo modello di casa Apple nelle sue varie versioni tanto apprezzato dagli utenti?

È difficile riassumere in poche righe caratteristiche tecniche e prestazioni di un modello con cui, come in molti hanno sottolineato, l’azienda di Cupertino è in parte tornata indietro alle proprie origini e a ciò che l’ha resa molto amata nel tempo tra geek e appassionati di gadget hi tech e in parte ha segnato lo stacco definitivo dai propri concorrenti sia sul piano software e sia sul piano hardware.

Le nuove funzioni di iPhone 12 che hanno reso il modello Apple un best seller

Una delle nuove funzionalità dell’iPhone 12 chiave è legata al 5G. Non si può dire certo che questo sia il primo modello di smartphone Apple che garantisce una connettività 5G, ma è il primo che grazie alla modalità cosiddetta Smart Data Mode ottimizza il passaggio dalla rete 4G a quella 5G o viceversa a seconda delle attività che si stanno compiendo – e, cioè, a seconda che si stia controllando la mail o guardano un episodio di una serie TV in streaming per esempio – per limitare il consumo di batteria.

A proposito di autonomia di carica e ricarica della batteria, insieme all’iPhone 12 è stato presentato MagSafe: il primo sistema di ricarica wireless di casa Apple. Il nuovo caricatore Qi – o meglio i nuovi caricatori Qi: Apple ha presentato contemporaneamente, infatti, più accessori per la ricarica wireless – sono in grado di trasferire fino a 15W di energia allo smartphone e possono essere utilizzati con (quasi) tutti i modelli recenti di iPhone. Il 12 ha però un connettore metallico circolare integrato che rende la ricarica senza fili più facile e sicura, anche contro il rischio che il dispositivo scivoli inavvertitamente mentre è in carica.

La maggior parte delle nuove funzionalità di iPhone 12 riguardano comunque la fotocamera. Nei modelli Pro è integrato per esempio un particolare sistema, il sistema LiDAR già utilizzato in precedenza in qualche modello di iPad, che permette la rilevazione di distanza e profondità e che verrà sfruttato soprattutto per migliorare la messa a fuoco in modalità notturna. Soprattutto chi utilizzi iPhone per lavoro per girare video professionali può attivare la nuova modalità HDR Dolby Vision, disponibile nella fotocamera dell’iPhone 12 anche e soprattutto grazie alle ottime prestazioni del sensore A14 Bionic: permette di realizzare prima, ed eventualmente post-produrre poi, filmati in altissima definizione e di qualità cinematografica la cui resa finale rischia di essere davvero ottimale, però, solo sui dispositivi Apple.