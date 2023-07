Investito da un’auto lungo la provinciale, muore 80enne

Anziano investito mentre era a piedi lungo la strada provinciale, a Sferracavallo di Orvieto. Dinamica al vaglio della polstrada

Era ai margini della strada provinciale 56, nella zona di Sferracavallo di Orvieto, quando è stato investito da un’auto di passaggio. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un ottantenne vittima di un investimento stradale giovedì mattina prima delle 8.

L’anziano, secondo quanto emerso, era a piedi lungo la provinciale quando l’auto condotta da una giovane donna lo ha investito. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l’automobilista sotto shock per l’accaduto, ma purtroppo il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne, avvenuto sul colpo. Sul posto è intervenuto il personale della polizia stradale di Orvieto per i rilievi del tragico incidente.