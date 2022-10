Investita da camion in retromarcia, dopo oltre 3 settimane di ricovero la 65enne non ce l'ha fatta - Tuttoggi

La signora gualdese è deceduta all'ospedale di Terni, lo scorso 13 settembre era stata centrata da un camion in retromarcia in via San Rocco a Guado Tadino

Non ce l’ha fatta la 65enne gualdese che, lo scorso 13 settembre, era stata investita da un camion in retromarcia in via San Rocco, all’altezza dell’Agenzia delle Entrate di Gualdo Tadino.

La donna, Rita Frillici, è deceduta ieri (6 ottobre) dopo poco più di tre settimane di ricovero all’ospedale Santa Maria di Terni (nella foto), dov’era stata portata in elisoccorso dall’ospedale di Branca a causa delle sue gravi condizioni.