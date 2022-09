Investita da camion in retromarcia, grave una 65enne - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'altezza della sede dell'Agenzia delle Entrate a Gualdo Tadino, la donna avrebbe riportato anche la frattura del bacino

Paura, ieri mattina (martedì 13 settembre) poco prima delle 8, in via San Rocco, all’altezza dell’Agenzia delle Entrate di Gualdo Tadino (nella foto), dove una 65enne del posto è stata investita da un camion in retromarcia.

La donna, centrata in pieno dalla manovra del mezzo pesante, avrebbe riportato pure gravi conseguenze – tra cui la frattura del bacino – che hanno indotto i sanitari prima a trasportarla all’ospedale di Branca e poi a trasferirla in elisoccorso al Santa Maria di Terni. Al momento è in prognosi riservata.