Interruzione erogazione acqua a Spello e Foligno

Domani, giovedì 21 novembre e lunedì 25 novembre verrà interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune zone a Foligno e a Spello per eseguire alcuni interventi da parte di Valle Umbra Servizi. Ecco nel dettaglio:

per eseguire il collegamento delle condotte idriche in via Mausoleo a Spello, è indispensabile interrompere l’erogazione dell’acqua,

il giorno 21/11/19 dalle ore 09.00 alle ore 11.00,

la zona interessata è: via Mausoleo e tutte le vie limitrofe, la frazione di Limiti, via Molinaccio, Torre Quadrano e vie limitrofe.

Per eseguire il collegamento delle condotte idriche in via Monte Puranno a Foligno, si interromperà l’erogazione,

il giorno 25/11/2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La zona interessata è: via Monte Puranno, via Borroni, via Etna.

Subito dopo la riattivazione della fornitura dell’acqua si potrà sentire un forte odore di cloro. Per precauzione infatti, a conclusione dei lavori, occorre, secondo norma di legge, una disinfezione supplementare a massima garanzia della salubrità dell’acqua distribuita. Si ricorda prima di utilizzare l’acqua, di farla scorrere dai rubinetti per qualche minuto.

Per avere informazioni: numero verde 800 663036

