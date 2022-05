International Dance Competition Spoleto, tutto pronto per Gala dei vincitori

Paolo Boncompagni – Direttore Generale: “Abbiamo oltre ad una compagnia di danza coreana anche ragazzi che vengono dall’Ungheria, dalla Bulgaria e poi una bella notizia: ci sono anche ragazzi provenienti dall’Ucraina. Un vero messaggio di speranza. Per questo ringrazio chi ci sostiene da tempo: Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Antonini”.

Irina Kashkova – Direttore Artistico: “Attendiamo con ansia il consueto appuntamento con il Gala che coronerà un’edizione molto importante per noi. Il trentennale della rinascita. Danzeranno per l’occasione i ballerini più talentuosi che riceveranno premi in denaro e borse di studio per festival e accademie internazionali. Al ballerino più meritevole in assoluto andrà poi il Gran Prix Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto che in passato tanta fortuna ha portato ad Alessio Carbone, poi primo ballerino all’Operà di Parigi e a Timofej Andrijashenko e Claudio Coviello, primi ballerini al Teatro alla Scala di Milano, solo per citarne alcuni”.

