Installata la nuova Croce in ferro sul Serrasanta, Gualdo ritrova il suo simbolo - Tuttoggi.info

A meno di un mese dalla sua rimozione una nuova struttura identica alla precedente è stata ricollocata nella sua storica sede grazie alla Confraternita della Ss. Trinità

Passato lo sconcerto per la sua improvvisa “sparizione”, dopo 80 lunghi anni di veglia sopra Gualdo Tadino, la croce in ferro è tornata a svettare sul Monte Serrasanta.

Si tratta di una installazione costruita ex novo ma perfettamente identica a quella di prima, per materiali e dimensioni (tornerà anch’essa ad illuminarsi), ricollocata ieri (19 maggio) nella sua storica sede, nel piazzale antistante l’eremo a 1348 metri di altezza (foto di Enrico Fioriti).

La “vecchia” croce in ferro era stata rimossa lo scorso aprile perché danneggiata irreparabilmente dal tempo (era stata collocata qui nel lontano 1943 per sostituire quella in legno) e perciò considerata anche “pericolante”. Grande era stato il clamore da parte di tutti i gualdesi, per i quali la croce sul Serrasanta è davvero un punto di riferimento “che indica la via di casa”.

Dopo meno di un mese dalla rimozione la Confraternita della Ss. Trinità, proprietaria dell’Eremo, ha pensato subito a colmare quel vuoto. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo il prossimo 4 giugno, giorno della Trinità. Oggi (20 maggio) intanto ci sarà l’inaugurazione dei rifugi di Valsorda mentre domani (21 maggio) alla chiesetta dell’Eremo si celebra la Festa dell’Ascensione.