Dopo 80 anni la Croce in ferro "sparisce" dal Serrasanta, sarà sostituita con una nuova - Tuttoggi.info

Uno dei simboli di Gualdo Tadino è stato rimosso perché "pericolante" e danneggiata dal tempo, la Confraternita proprietaria dell'Eremo ha già commissionato la nuova opera

Dopo 80 anni – la sua installazione avvenne nel 1943 al posto di quella in legno – la Croce in ferro sul Monte Serrasanta è “scomparsa” dalla sua storica sede, nel piazzale antistante l’eremo (a 1348 metri di altezza).

Già nei giorni scorsi quest’ultima – un vero e proprio simbolo per Gualdo Tadino – era stata pure transennata perché “pericolante” (come recitava il cartello), in quanto ossidata e danneggiata irreparabilmente dal tempo e dalle intemperie. Ecco perché è stata necessaria la rimozione, avvenuta meno di 24 ore fa.

Non sarà però una situazione definitiva: la Croce verrà infatti sostituita con una nuova ma perfettamente identica a quella di prima, per materiale e dimensioni, e ovviamente nello stesso punto. La Confraternita della Trinità, proprietaria dell’Eremo, ha infatti già commissionato l’opera ma non si conoscono ancora i tempi della ricollocazione.