Inseguimento lungo la Valnerina, 70enne fermato dopo aver seminato il panico per chilometri - Tuttoggi.info

Uomo fugge alla vista dei carabinieri, scatta l'inseguimento da Scheggino a Serravalle. Il 70enne poi portato in ospedale

Paura nel primissimo pomeriggio di lunedì 15 maggio lungo le strade della Valnerina per l’inseguimento di una macchina che è durato una trentina di chilometri. Alla fine un uomo, un 70enne, è stato fermato non senza difficoltà dai carabinieri della Compagnia di Norcia ad un bosto di blocco e poi portato in ospedale per accertamenti.

Tutto è iniziato a Scheggino, quando al 112 è stata segnalata la presenza di un uomo in un’auto parcheggiata davanti ad un bar che urlava ed inveiva all’interno. Appena arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Spoleto, il veicolo è però partito a gran velocità verso Norcia. I militari dell’Arma si sono dunque posti all’inseguimento del mezzo, allertando anche i colleghi della Compagnia nursina. Inseguimento che è durato per decine di chilometri, lungo la strada statale 685 Tre Valli, seminando il panico tra gli automobilisti che vi transitavano.

Alla fine l’uomo – rivelatosi essere un 70enne, che tra l’altro era stato protagonista di un incidente stradale lungo la Tre Valli appena 10 giorni fa – è stato fermato ad un posto di blocco tra Biselli e Serravalle di Norcia. Gli uomini coordinati dal capitano Simone Alfano sono riusciti dunque a bloccarlo, non senza che questi opponesse resistenza. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare l’automobilista all’ospedale di Foligno per accertamenti sul suo stato di salute. Nelle prossime ore saranno valutati eventuali provvedimenti di natura penale a suo carico.