Insediato il nuovo Commissario Straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino - Tuttoggi

Si è insediato questa mattina, 2 gennaio, il nuovo commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, il dr. Massimo De Fino. Classe 1960, nato a Sabaudia, in provincia di Latina e con esperienza professionale in Lucania, il manager sanitario ha voluto conoscere personalmente e salutare i dipendenti della sede centrale di Terni in viale Bramante.

Il dottor Massimo De Fino vanta un’esperienza di primo piano sia come manager distrettuale che come direttore sanitario, dal 2015 all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dall’ottobre del 2019 all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni.

“Vorrei anzitutto ringraziare la Giunta Regionale dell’Umbria e la Presidente Donatella Tesei – ha dichiarato – per la fiducia accordatami in questa nuova sfida per consolidare e potenziare i servizi dell’Azienda Usl Umbria 2 e portare avanti l’integrazione territorio-ospedale-territorio avviata dai miei predecessori”.