Inquinamento acustico e motorini truccati, ad Assisi scattano controlli e sanzioni - Tuttoggi

Con la dotazione di questo sistema l’amministrazione comunale “sta facendo tutto il possibile per ridurre l’inquinamento acustico derivante dai mezzi di trasporto, ma il fonometro può essere utilizzato anche per combattere i rumori prodotti dai locali pubblici. La decisione di arginare l’inquinamento acustico non intende essere caratterizzata da un fine repressivo ma al contrario – conclude la nota – va considerata come un ulteriore servizio alla collettività che ha il diritto di non essere disturbata da rumori molesti o il cui livello è addirittura contra legem”.