Il folignate Luca Innocenzi vince la Giostra di Servigliano

Luca Innocenzi re della Giostra di Servigliano. Il folignate, in campo con i colori di Porta Santo Spirito, ha sbaragliato i concorrenti nel Torneo Cavalleresco di San Clementino. In campo c’erano anche gli altri folignati Massimo Gubbini e Pierluigi Chicchini, l’ascolano Lorenzo Melososso. Con uno sguardo alla classifica, Innocenzi chiude a 1830 punti, Melosso a 1785, Gubbini a 1760, Zannori a 1370 e Chiccini a 1024.

La Giostra della Quintana di Foligno

E intanto è conto alla rovescia per la Quintana di Foligno, con il presidente Metelli che dovrà presentare alla Regione e al Prefetto il progetto per una Giostra in sicurezza.