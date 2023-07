Innocenzi più forte delle polemiche, ad Ascoli trionfa in rimonta

Escluso dalla Quintana di Foligno dopo la rissa, riammesso a quella di Ascoli dove regala la vittoria al Sestriere Porta Solestà

Escluso dalla Quintana di Foligno per il Daspo di un anno del questore Bellassai dopo la rissa di giugno, Luca Innocenzi trionfa ad Ascoli, in una gara da cui era stato inizialmente escluso dalla Fise e poi riammesso.

Il cavaliere, in una strepitosa rimonta in sella a Katy Way, ha regalato il 34esimo palio al Sestriere Porta Solestà, il suo 16esimo personale allo Squarcia.

Una vittoria che per lui ha un sapore particolare, di rivincita, dopo le polemiche di queste settimane. La sua scelta di non correre a Foligno per il Cassero non gli aveva evitato l’escluso per un anno dalla gara folignate (salterà anche la Rivincita) a seguito del provvedimento del questore, che gli impedisce di avvicinarsi al Campo de li Giochi della sua città.

L’iniziale provvedimento della Fise lo aveva escluso anche dalla Quintana di Ascoli (e dalle altre gare equestri) costringendo il Sestriere Porta Solestà a rivolgersi in tutta fretta a Tommaso Finestra. Quindi, la riammissione di Luca Innocenzi, che in una gara in crescendo ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutta la sua abilità.