Iniziati lavori per realizzare ciclopista Sansepolcro-Anghiari-Monterchi - Tuttoggi.info

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della ciclopista Sansepolcro-Anghiari-Monterchi, un’importante infrastruttura pensata per migliorare la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio.

Il tratto attualmente interessato riguarda la banchina stradale della SS 73 Senese Aretina, in prossimità del Ponte sul Tevere, a Sansepolcro.

Con un investimento di circa 600 mila euro, di cui 300 mila euro finanziati dalla Regione, 150 mila dall’Unione dei Comuni e altri 150 mila dai tre Comuni interessati dal progetto, prende così vita il primo tratto del tracciato che toccherà Sansepolcro, Anghiari e poi Le Ville di Monterchi.

La ciclopista si configura come un progetto strategico per la mobilità lenta, destinato a collegare i tre Comuni della Valtiberina toscana. L’intervento mira a creare un itinerario sicuro e accessibile per pedoni e ciclisti, favorendo al contempo l’interazione con il paesaggio locale e punti di interesse turistico e culturale.

Durante questa fase esecutiva, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, la ditta esecutrice ha richiesto un temporaneo restringimento delle carreggiate. Ciò comporta alcune limitazioni nell’accesso e nell’uscita delle attività economiche situate lungo il tratto di strada interessato dai lavori.

L’Amministrazione Comunale desidera sottolineare che queste limitazioni sono esclusivamente temporanee e circoscritte al periodo necessario per l’esecuzione dell’opera. A lavori conclusi, la ciclopista non avrà alcun impatto sulle carreggiate stradali esistenti né sulla disciplina degli accessi privati.