Inizia la stagione del Grifo-cantiere, si prova un colpo per il raduno del 9

Nel pomeriggio alle 18 la prima seduta di allenamento, aperta al pubblico. Sarà la prima volta che i tifosi potranno vedere all’opera Fabrizio Castori da allenatore del Perugia.

I convocati

Non ci saranno i calciatori ceduto in questa apertura di calciomercato estivo: Mirko Carretta (ceduto al Sudtirol), Andrea Fulignati (Catanzaro) e Christian D’Urso, acquistato dal Cosenza. Tra coloro che sono stati convocati alcuni sono però già destinati a traslocare, come Gianluca Di Chiara. Per altri, che non rientrano nei piano di Castori – come ad esempio MIchele Vano, per il quale c’è ora anche l’interesse del Gubbio, oltre a quello dell’Avellino – Giannitti sta trovando una sistemazione adeguata.

E poi ci sono i protagonisti della passata stagione, che hanno richieste da varie squadre. E che quindi, di fronte ad un’offerta allettante, il Perugia potrebbe cedere. A cominciare dal portiere Leandro Chichizola, sul quale si è rifatto sotto il Parma, in cerca di un secondo per Buffon. Pezzi pregiati che fanno gola ad alcune grandi di B (ed anche alla Cremonese dell’ex Alvini, in A) Christian Kouan e Filippo Sgarbi.

Questo, comunque, l’elenco dei convocati per lunedì 4 luglio: Gabriele Angella, Samuele Angori, Salvatore Burrai, Leandro Chichizola, Marcos Curado, Cristian Dell’Orco, Gianluca Di Chiara, Giovanni Di Noia, Andrea Ghion, Christian Kouan, Francesco Lisi, Alberto Lunghi, Kevin Mabille, Kalifa Manneh, Ryder Matos, Federico Melchiorri, Marco Olivieri, Samuele Righetti, Aleandro Rosi, Simone Santoro, Filippo Sgarbi, Michele Vano.

Al gruppo squadra verranno aggregati alcuni elementi della Primavera: Baldi, Bulgarelli, Cicioni, De Marco, Giunti, Grassi, Lendric, Lo Giudice, Moro, Seghetti, Silva, Sulejmani.

Calciomercato, le trattative

Nel frattempo proseguono le trattative del calciomercato. Con Giannitti che deve ridisegnare le ali del Grifo di Castori. Serve poi un centravanti in sostituzione di Manuel De Luca, dopo il fine prestito. Si lavora anche per un centrocampo che risponda alle richieste del tecnico di San Severino Marche. E qualche innesto in difesa, al di là di come si risolva il nodo delle permanenze di Chichizola e Sgarbi. Si guarda molto tra i calciatori che Castori ha già allenato, non solo nel gigantesco supermarket della Salernitana. Ma nel taccuino di Giannitti ci sono anche Giovani interessanti.

Venerdì 8 luglio verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro di Pieve di Cadore in programma dal 9 al 23 luglio. Qualcuno dei nomi sui quali si sta lavorando potrebbe anche arrivare per quella data. Anche per lanciare la campagna abbonamenti, sulla quale pesano anche gli aggiustamenti dovuto all’indisponibilità della Curva Nord per le prime partite.