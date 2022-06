Calciomercato Grifo, porte... girevoli | Novità anche in difesa

Fulignati saluta, Chichizola si allontana dal Parma, ma il Perugia sonda Nobile | Dietro piace il mancino Saccani

Calciomercato, porte… girevoli per il Grifo. L’AC Perugia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del portiere Andrea Fulignati, protagonista due stagioni fa della vittoria del campionato di C, al Catanzaro. Un trionfo ricordato dalla società biancorossa, insieme ai 15 clean-sheet in 38 presenze.

La trattativa per prolungare il contratto di Leandro Chichizola (in scadenza nel 2023) è in fase di stallo. Ma l’estremo difensore argentino potrebbe onorare fino alla fine il suo contratto con il Grifo, anche perché la prospettiva della panchina a Parma non sembra essere molto allettante per lui, soprattutto dopo l’ottima stagione disputata in biancorosso. E i ducali sarebbero intenzionati a far crescere accanto al totem Buffon il 19enne sloveno Martin Turk.