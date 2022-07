Calciomercato, il Grifo ha scelto centravanti e perno di centrocampo

Giannitti fa sul serio per provare a portare in Umbria Gregorio Luperini (28), a cui affidare il centrocampo del Grifo. Castori lo ha già avuto a Palermo, società con cui ha ancora un anno di contratto. Da capire se la società rosanero, definite le questioni societarie, proverà a trattenere il calciatore, che interessa a diverse società di B. Per convincerlo a trasferirsi in Umbria, il Perugia è pronto a offrirgli un triennale.