In Inghilterra dimessa con cura di vitamine, a Branca le scoprono tumore e guarisce - Tuttoggi

In Inghilterra le prescrivono vitamine, a Gubbio le scoprono un tumore da operare. E’ l’incredibile storia della britannica Lisa, ormai da tempo residente in Alto Chiascio insieme al marito Roger.



Il ritorno dall’Inghilterra

La donna era tornata in patria in seguito a vari malesseri, tra cui dolori alle ossa e stanchezza. Ricoverate e poi dimessa dall’ospedale inglese senza gravi diagnosi, alla paziente i medici avevano indicato una semplice cura con delle vitamine.



Continuano i malesseri, Lisa va a Branca

Tornata in Umbria però Lisa continuava a soffrire gli stessi sintomi senza miglioramenti, decidendo così di recarsi all’ospedale di Branca. Solo qui i sanitari della struttura eugubina, a partire dai primi esami effettuati dal dottor Lorenzo Silivestro e dal collega endocrinologo Vincenzo Ariete, con il fondamentale consulto del primario di Medicina Stefano Radicchia, hanno scoperto la verità.



La scoperta e l’operazione

La donna aveva infatti un adenoma tiroideo, ovvero un tumore benigno da asportare il prima possibile con un intervento chirurgico. Operazione effettuata sempre a Branca, e con successo, dal chirurgo Enzo Passeri.



La gratitudine di Lisa

In poco più di 24 ore Lisa è guarita ed è puree tornata a casa in splendida forma. “Dal profondo del mio cuore – ha scritto la donna in una biglietto indirizzato ai medici che l’hanno salvata – grazie per la cura e il dono della buona salute”.