Infortunio a Ferentillo, uomo soccorso in zona impervia - Tuttoggi

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, I Vigili del fuoco, i Carabinieri e il 118

Poco dopo le 15:30 il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato allertato dalla Centrale Unica Regionale del 118 (CUR) per un uomo infortunatosi in località Carpio, nel Comune di Ferentillo (TR).

Sul posto si sono recate due squadre del SASU provenienti da Temi e Spoleto, composte da tecnici, operatori e sanitari.

Prestate le prime cure, l’uomo è stato messo in sicurezza sulla speciale barella portantina in dotazione al SASU e trasportato mediante tecniche alpinistiche fino all’autoambulanza. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo il SASU è ancora impegnato in supporto dei colleghi in Abruzzo per la ricerca delle quattro persone scomparse.