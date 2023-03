Inflazione, a Terni frena per il quarto mese di seguito

Come emerge dal bollettino mensile di rilevazione dei prezzi diffuso dai Servizi statistici del Comune di Terni, il rallentamento è imputabile principalmente all’ulteriore riduzione del prezzo dei beni energetici (-15,4% per il gas e -8,2% per l’energia elettrica).

Ancora in crescita, invece, le bevande (analcoliche +2% e alcoliche +1,6%) e i prodotti alimentari sia lavorati che non lavorati (+2,1%). In particolare, nel mese di febbraio, aumenti nel prezzo di pesce e verdura. Più contenuti, rispetto ai mesi scorsi, gli aumenti del prezzo di pane, carne, latte, formaggi, acqua minerale e birre.