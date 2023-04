Infarto mentre è a Perugia per la laurea della figlia, salvato da farmacista e passanti - Tuttoggi.info

La farmacista allertata dai passanti che avevano assistito al malore di un uomo, provvidenziale il massaggio cardiaco

Era arrivato a Perugia con la moglie per assistere alla laurea della figlia in programma in questi giorni, ma è stato colto da un infarto. Il suo “angelo custode” è stata una farmacista che, allertata da alcuni passanti, gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa del 118.

L’episodio è avvenuto martedì mattina nella zona di Monteluce, a pochi passi dalla farmacia comunale Afas 6. Intorno alle 10.30 infatti alcune persone sono entrate in farmacia in forte stato di agitazione perché avevano assistito al malore di un passante. La dottoressa Paola Scattoni, farmacista in servizio lì, è subito uscita dalla farmacia raggiungendo il piazzale della Chiesa dove era parcheggiato un camper, all’interno del quale si trovava un signore privo di sensi, seduto con accanto la moglie. La coppia, si è appreso in seguito, era una famiglia di Taranto giunta a Perugia per la laurea della figlia.