Incontri nelle frazioni ed eventi, opposizione contro la maggioranza “Non racconta la verità”

share

Chiedono alla Giunta Zuccarini ed alla maggioranza di ristabilire un po’ di verità i consiglieri comunali di centrosinistra, polemici per alcuni toni trionfalistici relativi ad iniziative ed eventi che vengono invece da lontano. Perché, ricordano gli esponenti di Partito democratico, Patto per Foligno e Foligno 20/30, le riunioni di Giunta comunale nelle frazioni si sono svolte già durante la sindacatura Mismetti, come già l’iter per diversi eventi è partito prima che al Governo cittadino finisse il centrodestra.

“Perché non raccontare la verità? Sentiamo il dovere di fare alcune precisazioni riguardo le recenti dichiarazioni di esponenti dell’attuale amministrazione comunale – è detto in una nota congiunta dei tre gruppi di minoranza – siamo dell’avviso che molti eventi non siano etichettabili ma semplicemente importanti per la nostra città e quindi possano avere continuità tra un’amministrazione e l’altra. Le sedute di giunta nelle frazioni – ricordano – si sono già svolte negli ultimi cinque anni: a Cancelli, Colfiorito, Fiamenga”.

Quanto agli eventi, Pd, Patto per Foligno e Foligno 20/30 ricordano che “le Ferrari hanno fatto tappa a Foligno già l’anno scorso. L’arrivo a Foligno di mille moto nel 2020 è stato deliberato nella giunta del 10 aprile 2019”.

Infine i corsi di interpretazione musicale, che dopo essere stati ospitati a Norcia per numerosi anni ora approdano a Foligno: “Relativamente al “cambio di passo”, a cui ha accennato Lorenzo Schiarea, – insistono – ricordiamo che l’evento di “Umbria Classica” è stato elaborato a partire da febbraio 2019. Tutto questo è ovviamente documentato. Deprechiamo inoltre che il Presidente del Consiglio comunale, che, da statuto, dovrebbe rappresentare la garanzia e l’imparzialità, abbia vistosamente derogato da questo ruolo, forse non importante, per chi con facilità cambia bandiera”.

share

Stampa