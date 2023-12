Incidente tra furgone e auto, traffico bloccato sul raccordo - Tuttoggi.info

Incidente stradale sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle all'altezza di Olmo. Caos traffico | Aggiornamenti

Traffico bloccato sul raccordo Perugia – Bettolle lunedì mattina per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone ed un’auto. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del km 49,000, allo svincolo per Olmo, in direzione Perugia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Non sono al momento note le condizioni di eventuali feriti nell’incidente.

(articolo in aggiornamento)

foto di repertorio