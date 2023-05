Incidente tra due auto nei pressi di Bastardo, due feriti

Lo scontro sulla SR 316, poco prima di Bastardo | I due conducenti trasportati in ospedale solo per accertamenti

Nella serata di domenica, i vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti per un incidente stradale tra due autovetture sulla strada regionale 316 dei monti Martani, poco prima di arrivare a Bastardo di Giano dell’Umbria.

I due conducenti sono rimasti feriti, ma in modo lieve. Sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti.

Un altro incidente sulle strade umbre, questa volta senza gravi conseguenze, dopo le quattro giovani vittime tra Gubbio e Torricella e il centauro rimasto ferito sulla Pian d’Assino.